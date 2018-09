Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Vespa offensichtlich als ...

Vespa offensichtlich als Ersatzteillager geklaut

Plettenberg - Im Zeitraum vom 15.06.2018 bis zum 14.09.2018 wurde aus dem Hofbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Unterm Saley" ein nicht angemeldetes Kleinkraftrad Piaggio (Vespa) , Farbe rot entwendet. Auffällig an der Vespa ist ein allgemein schlechter Zustand, so ist u.a. die Verkeleidung eingerissen und der Roller ist rundum voller Kratzer. Die Vespa war nicht mehr angemeldet.

