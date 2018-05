Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Wem gehören diese Uhren?

Wem gehören diese Uhren?

Plettenberg - Die hier abgebildeten Armbanduhren wurden am Bahnhof in Lennestadt-Altenhundem sichergestellt. Sie befanden sich in einer Tasche, in der auch zwei Laptops gefunden wurden. Die Notebooks konnten einem Firmeneinbruch in Plettenberg zugeordnet werden. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 7. Mai 2018 an der Bannewerthstraße. Die Uhren waren jedoch keine Beute von dort. Es ist daher zu vermuten, dass diese aus einer anderen Straftat stammen.

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Uhren machen?

Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391/9199-6217 oder 9199-0 entgegen.

