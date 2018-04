Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Wer sah Diebstahl aus Pkw?

Wer sah Diebstahl aus Pkw?

Lüdenscheid - Polizei sucht Pkw Aufbrecher

Ein Geschädigter parkte seinen Pkw am heutigen Mittwoch, 11.04.2018, gegen12:00 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Bräuckerstraße. Als er kurze Zeit später (12:30 Uhr) zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannte Täter eine Papiertüte vom Rücksitz geklaut hatten, in der sich wichtige Vorsorgepapiere befanden. Diese persönlichen Dokumente der Commerzbank und der AOK Lüdenscheid sind für den Geschädigten sehr wichtig. Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0 oder 9099-6311) fragt nun: Wer kann Hinweise zu Personen am Fahrzeug geben, oder wer hat diese persönlichen Papiere aufgefunden?

