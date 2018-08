Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Wer vermisst sein iPhone 5S?

Wer vermisst sein iPhone 5S?

Menden - Der Polizei Menden wurde kürzlich ein schwarz/graues Apple iPhone 5S übergeben. Bereits am Abend des 8. August wurde das hier abgebildete Smartphone in einem Bekleidungsdiscounter an der Lendringser Hauptstraße gefunden. Das Smartphone ist im Frontbereich beschädigt. Ein Zusammenhang zu einer Straftat konnte bislang nicht hergestellt werden. Wer hat kürzlich sein iPhone verloren? Mögliche Eigentümer werden gebeten einen Nachweis in Form der IMEI-Nummer beizubringen. Diese ist z.B. auf der Verpackung oder Rechnung zu finden. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-6129 oder 9099-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -