Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Wieder falscher ...

Wieder "falscher Polizist" aktiv

Meinerzhagen - Insgesamt zu drei Versuchen eines "falschen" Polizisten kam es in Meinerzhagen am 12.11.2018 zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr. In allen Fällen wurde nach Wertgegenständen im Haus gefragt. Keiner der Geschädigten fiel auf die Masche herein und gab persönliche Daten von sich preis. Alle informierten über die 110 die "richtige" Polizei.

