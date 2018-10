Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Wohnungseinbruch

Wohnungseinbruch

Meinerzhagen - In der vergangenen Woche sind Unbekannte am Löher Weg in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter brachen ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss auf. Als der Bewohner am Montagabend von einem Urlaub heimkehrte, fand er eine komplett durchwühlte Wohnung vor. Eine Nachbarin hatte gegen 18.30 Uhr Geräusche aus der Wohnung gehört, sich dabei aber nichts gedacht. Der Einbruch könnte allerdings auch bereits in der vergangenen Woche erfolgt sein. Die Täter nahmen Bargeld und Schmuck an sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen öffneten Unbekannte ein in der Mühlenbergstraße parkendes Fahrzeug und stahlen Schlüssel. Möglicherweise hatte die Fahrzeuginhaberin ihren Auto-Ersatzschlüssel auf der Straße verloren, so dass die Einbrecher leichtes Spiel hatten, in den Wagen einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

