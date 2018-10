Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Wohnungseinbrüche

Wohnungseinbrüche

Schalksmühle - In Heedfeld sind am Wochenende Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen. Die Eigentümer weilten im Urlaub. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Wohnungen Am Langenohl. Im ersten Fall hebelten sie ein Fenster auf und durchwühlten sämtliche Schränke im Haus. In den Etagen rissen die ungebetenen Gäste Bewegungsmelder aus ihren Fassungen. Auch im zweiten Fall öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und durchwühlten das ganze Haus. Kleidungsstücke wurden aus Schränken und Schubladen gerissen und im Haus verteilt. Eine Nachbarin bemerkte am nächsten Morgen die offenstehende Terrassentür und alarmierte die Polizei. Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis 1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw