Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Wohnwagenbrand an der B229

Wohnwagenbrand an der B229

Halver - Auf einem Parkplatz an der Rader Straße (B229) brannte am Sonntag, gegen 0 Uhr, ein Wohnwagen vollständig ab. Zur Brandzeit befanden sich keine Personen im Fahrzeug. Es entstand Sachschaden. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Halver unter 02353/9199-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -