Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Zeugen für Radunfalkl ...

Zeugen für Radunfalkl gesucht, Freche Kinder begehen Sachbeschädigung

Menden - Radunfall am gestrigen Dienstag Am gestrigen Dienstag, 28.08.2018, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Platte Heide, Kornblumenweg zu einem Radunfall mit einem schwer verletzen Radfahrer. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 49 jähriger Mountainbiker die rechte Fahrbahnseite des Kornblumenweges in Richtung Glockenblumenweg. Vermutlich auf Grund der tiefstehenden blendenden Sonne bemerkte er einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgeparkten Golf zu spät, bremste und konnte eine Kollision mit dem Pkw nicht verhindern. Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde dem Krankenhaus zugeführt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Menden (Tel.: 9099-0 oder 9099-7123) eine Ersthelferin (weiblich, ca. 40 - 45 Jahre alt, blonde Haare) und weitere Zeugen des tragischen Fahrradunfalls.

Gibt es nicht, gibt es nicht Am gestrigen Dienstag, gegen 16:39 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Kinder Gegen 16:40 Uhr verschafften sich vier Jungs im Alter von 10 - 12 Jahren auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum leerstehenden Gebäude des Stadtteiltreffs Lendringsen. Hier entwendeten sie diverse Farbeimer und verschmutzten die Außenfassade des Gebäudes. Damit aber nicht genug: Im Anschluss daran warfen sie die Farbeimer in die Hönne, die hierdurch verunreinigt wurde. Zu guter Letzt ließen es sich zwei der vier Kinder nicht nehmen, die eingesetzten Beamten und eine Betreuerin der evangelischen Jugendhilfe wiederholt zu beleidigen. Respekt.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw