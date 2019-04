Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Zeugen nach Schlägerei ...

Zeugen nach Schlägerei gesucht

Plettenberg - Freitag, gegen 22.45 Uhr, kam es zu einer Schlägerei an der Grünestraße. Am Busbahnhof sollen fünf noch unbekannte Täter auf einen 16-jährigen Plettenberger eingeschlagen und -getreten haben. Die Hintergründe für den Streit sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Täter flüchteten. Das Opfer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Dienststelle in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen.

