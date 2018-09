Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / Zwei Brände und ...

Zwei Brände und Wohnungseinbruch aufgenommen

Hemer - Polizisten löschen Brand Am Freitag, 14.09.2018, gegen 12:05 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung im Bereich des Hademareplatzes zwei dunkel gekleidete Personen auf. Als die Beamten sich näherten, flüchteten die Unbekannten und die Beamten stellten den Brand mehrerer Ziersträucher fest. Diese konnten mittels Feuerlöscher gelöscht werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun die zwei Brandstifter. Am gestrigen Sonntag, 16.09.2018, gegen 05:18 Uhr, brannte ein Kunststoffabfalleimer neben der Bushaltestelle Hauptstraße Höhe 111/Fichtestraße. Neben dem Mülleimer wurde die Fahrplantafel mit beschädigt.

Hinweise zu den vermeintlichen Tätern der Brandstiftungen nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Einbruch in Wohnung Am Samstag, 15.09.2018, in der Zeit von 20:00 Uhr - 21:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Wohnung am Finkenweg ein. Die Einbrecher nahmen ein Mobiltelefon und ein Ladekabel mit. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt ebenfalls die Wache in Hemer entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65850.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de http://maerkischer-kreis.polizei.nrw