Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 010518-533: ...

010518-533: Alkoholisiert die Kontrolle verloren

Lindlar - Den Alkohol nicht vertragen hat am Montagabend (30. April) offenbar ein 24-jähriger Lindlarer. Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße hatten um 22:15 Uhr die Polizei alarmiert, weil der 24-Jährige dort im alkoholiserten Zustand randalierte. Nach einer privaten Feier kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 35-jährigen Lindlarer, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Im weiteren Verlauf des Streits beschädigte der 24-Jährige eine Wohnungseingangstür und brach eine Bodenplatte aus einem Treppenversatz, welche er anschließend um sich warf. Als die Polizeibeamten eintrafen befand sich der 24-Jährige torkelnd auf der Straße und stürzte auf die Fahrbahn. Er war deutlich alkoholisiert, wies leichte Verletzungen auf und konnte sich nicht zusammenhängend verständigen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auf ihn wartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

