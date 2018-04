Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 020418-400: Kaum ...

020418-400: Kaum Beute bei Automatenaufbruch

Gummersbach - Einem Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle an der Vollmerhauser Straße rückten zwischen Samstagabend und Montagmorgen (31.3. - 2.4.) Unbekannte mit massiver Gewalt zu Leibe. Beim Aufhebeln des Münzautomaten verursachten sie einen erheblichen Schaden am Gerät. Die Beute dagegen war verschwindend gering - die Betreiber hatten den Automat noch am Samstagabend geleert. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

