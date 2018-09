Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 020918-962: ...

020918-962: 25-Jähriger greift Zivilstreife an

Gummersbach - Eine Zivilstreife der Polizei ist am Samstagabend (1. September) in Dieringhausen von einem alkoholisierten 25-Jährigen angegriffen worden; ein Polizist wurde dabei verletzt. Die Beamten waren gegen 22.45 Uhr auf der Ganghofer Straße auf den 25-Jährigen getroffen. Zuvor hatte dieser versucht, gewaltsam in eine Wohnung einzudringen und dabei mehrfach gegen eine Türe getreten. Als die Beamten sich als Polizeibeamte vorstellten, ging der 25-Jährige sofort auf einen der Beamten los, so dass beide zu Fall kamen. Die Polizisten überwältigten den Gummersbacher und nahmen ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Der angegriffenen Polizist musste im Krankenhaus behandelt werden und war nicht mehr dienstfähig.

