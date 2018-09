Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 020918-963: ...

020918-963: Mülltonnen abgebrannt

Lindlar - Der Brand von mehreren Mülltonnen auf der Straße "Auf dem Heidchen" hat am Samstagabend (1. September) auch auf einen Holzzaun übergegriffen, bevor die Feuerwehr am Brandort eintraf. Etwa gegen 22.45 Uhr waren die Mülltonnen in Brand geraten. Ein Anwohner hatte zuvor drei Jugendliche weglaufen sehen; ob diese die Mülltonnen angezündet haben, ist allerdings nicht geklärt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990.

