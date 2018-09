Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 020918-964: ...

020918-964: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt beschlagnahmt

Wiehl - Mit deutlichen Schlangenlinien war am Samstagnachmittag (1. September) eine 45-jährige Autofahrerin von Wiehl-Mühlen in Richtung Oberbantenberg unterwegs. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 17.50 Uhr verständigt, da die Frau aus Wiehl mehrfach auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs gekommen war. Bei einer Kontrolle zeigte das Alkoholmessgerät einen Wert von über 2,8 Promille an, was eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte.

