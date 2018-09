Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 020918-966: ...

020918-966: Aufgeflogener Ladendieb flüchtet

Gummersbach - Den Diebstahl von Wodka-Flaschen konnte am Samstagnachmittag (1. September) ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in Dieringhausen verhindern - der Tatverdächtige flüchtete mit einem Renault mit französischer Zulassung. Gegen 15.50 Uhr hatte ein etwa 40 Jahre alter Mann den Markt an der Straße "Auf der Brück" mit mehreren Wodkaflaschen verlassen wollen, ohne diese jedoch zuvor bezahlt zu haben. Auf Ansprache händigte er die Waren aus, lief aus dem Laden und flüchtete mit einem Renault Scenic. An dem Wagen waren französische Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben AX angebracht. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

