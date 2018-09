Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 02092018-968 ...

02092018-968 Verkehrsunfall forderte drei Verletzte

Lindlar - Ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 284 in Höhe der Ortslage Scheurenhof hat am Sonntagabend (02.09.2018) drei Verletzte gefordert. Um 20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Overath mit seinem gleichaltrigen Beifahrer die Landstraße 284 in Richtung Hommerich und beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf die Landstraße 84 Richtung Waldbruch abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw einer 20-jährigen Frau aus Lindlar, die auf der L284 in Richtung Hartegasse unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während die beiden 19-jährigen Männer aus Overath lediglich leichte Verletzungen erlitten und sich selbsständig in ärztliche Behandlung begeben konnten, musste die 20-jährige Autofahrerin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Leitstelle Telefon: 02261 8199-625 Fax: 02261 8199-607 E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/