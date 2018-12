Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 021218-1285: Auf ...

021218-1285: Auf Balkon geklettert und eingestiegen

Waldbröl - Über die Fensterbank kletterten Unbekannte am Samstag (1. Dezember) auf den Balkon eines Einfamilienhauses. Die Täter hebelten die Balkontür auf und gelangten so ins Haus. Dort suchten sie nach Wertgegenständen, fanden drei Goldringe und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Einbruch muss sich in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21:45 Uhr ereignet haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Üolizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

