Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 030418-342: ...

030418-342: 11-Jähriger mit Tretroller verunglückt

Gummersbach - Schwere Verletzungen zog sich ein 11-jähriger Tretrollerfahrer am Montagabend (2. April) zu, als er auf der Gummersbacher Straße in Niederseßmar beim Überqueren der Fahrbahn mit einem Auto zusammenstieß. Wie Zeugen berichteten, hatten der 11-Jährige sowie sein 9-jähriger Bruder (beide aus Gummersbach) an einer Fußgängerampel in Höhe der Siepenstraße die Fahrbahn gegen 19.30 Uhr überqueren wollen, obwohl die Ampel kurz zuvor auf Rotlicht umgesprungen war. Während der 9-Jährige mit seinem Fahrrad die andere Straßenseite noch erreichte, stieß der 11-Jährige mit dem Wagen 52-jährigen Gummersbachers zusammen, der in Richtung Zentrum fuhr. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur Behandlung in das nahegelegene Krankenhaus.

