Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 030418-343: ...

Wiehl - Über das Osterwochenende haben Unbekannte in eine Arztpraxis in Wiehl-Drabenderhöhe eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem 29. März und dem Abend des 2. April durch Aufhebeln der Eingangstüre Zugang zu den Räumlichkeiten am Siebenbürger Platz. Neben einer geringen Menge an Wechselgeld klauten sie noch ein Sparschwein aus dem Thekenbereich und konnten unerkannt flüchten. Verdächtige Beobachtungen melden Sie bitte dem Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

