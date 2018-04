Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 030418-401: Schwarzer ...

030418-401: Schwarzer VW Touran flüchtet von Unfallstelle

Waldbröl - Auf der Romberger Straße ist am Montagabend (2. März) ein schwarzer VW Touran nach einem Zusammenstoß zweier Außenspiegel weitergefahren. Der Touran war gegen 21.40 Uhr aus Richtung Waldbröl-Zentrum kommend in Richtung Romberg unterwegs, als er etwa in Höhe des Happacher Wegs mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Renault zusammenstieß. Der Renaultfahrer meldete sich kurz darauf auf der Polizeiwache Waldbröl und erstattete eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

