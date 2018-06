Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 030618-662: ...

030618-662: Wildunfall - Fahrer landete im Graben

Wipperfürth - Ein 44-jähriger Overather musste am Freitagabend (1.Juni) auf der B 506 einem Reh ausweichen und landete dabei im Graben.

Der Overather fuhr um 22:15 Uhr mit seinem Ford Focus die Bundesstraße 506 aus Wipperfürth kommend in Fahrtrichtung Weiden. In Höhe der Ortslage Fahlenbock sprang plötzlich von rechts ein Reh auf die Fahrbahn. Der 44-Jährige wich dem Tier aus und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der Fahrer verletzte sich leicht. An seinem Wagen entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

