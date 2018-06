Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 040618-671 ...

040618-671 Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen in Lindlar-Wolfschlade

Lindlar - Am 04.06.2018 gegen 15:28 Uhr befuhr ein 35-jä Bonn die L299 von Fenke kommend in Fahrtrichtung Lindlar. In Höhe der Einmündung Waldweg geriet er mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem entgegen kommenden Auto eines 65-jährigen Engelskirchners zusammen. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß verletzt, ebenso seine 64-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Engelskirchen. Auch der 35-jährige wurde verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäusern behandelt. Es entstand hoher Sachschaden an den Fahrzeugen. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

