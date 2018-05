Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 050518-539: ...

050518-539: Raubüberfall auf Lottoannahmestelle

Gummersbach - Am späten Freitag Nachmittag (04.05.18) wurde eine Lottoannahmestelle in der Vollmerhauser Straße in Gummersbach überfallen. Gegen 17:50 Uhr betritt ein maskierter Mann mit Tuch vor dem Gesicht das Geschäft und fordert das Bargeld aus der Kasse. Dabei bedroht er den 27-jährigen anwesenden Gummersbacher Betreiber mit einer silbernen Schusswaffe. Neben dem Kasseninhalt nahm er noch einige Schachteln Zigaretten, stopfte alles in eine Plastiktüte und flüchtete zu Fuß in Richtung Dieringhausen und dann in Richtung der Agger.

Der Täter wird als 180 cm groß beschrieben. Neben der Maskierung trug er bei der Tat eine schwarze Kappe und ein rotkariertes Hemd. Er sprach mit osteuropäischem Akzent.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen oder sich unter der Rufnummer 02261/8199-0 zu melden.

