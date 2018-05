Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 060518-541: Schwarze ...

060518-541: Schwarze Honda gestohlen

Engelskirchen - Ein schwarzes Kraftrad "Honda VT600C" ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (5.Mai) in Engelskirchen-Ründeroth gestohlen worden. Das Motorrad parkte im Tatzeitraum zwischen 22 Uhr am Freitagabend und 10 Uhr am Samstagmorgen auf einem Parkplatz im Bereich Friedhofstraße / An der Hufschmiede. Das amtliche Kennzeichen lautet: GM-KT 5

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

