Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 071018-1080: ...

071018-1080: Baggerzubehör gestohlen

Nümbrecht - Zwischen 17.00 Uhr am Donnerstag (5. Oktober) und 07.30 Uhr am Freitag haben Unbekannte in Nümbrecht-Grötzenberg von einem Bagger einen sogenannten Tiltrotator (Schnellwechsler) gestohlen. Um diesen zu stehlen, mussten die Diebe den Tiltrotator zunächst vom Bagger abmontieren. Der Bagger war im Bereich einer Baustelle in der Straße "Im Rehwinkel" abgestellt. Eventuell mit dem Diebstahl im Zusammenhang steht die Beobachtung einer Anwohnerin, die am Freitagmorgen eine verdächtige Person im Bereich des Baggers bemerkt hatte. Es handelte sich um einen etwa 40-45 Jahre alten und etwa 180 - 185 cm großen Mann mit Bart, der mit einem grauen Pullover und einer grauen Wollmütze bekleidet war. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

