Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 071018-1082: ...

071018-1082: Motoradfahrer schwer verletzt

Wipperfürth - Bei einem Verkehrsunfall in der Wipperfürther Innenstadt hat sich am Samstag (6. Oktober) ein Motorradfahrer aus Wuppertal schwere Verletzungen zugezogen. Der 53-Jährige wollte mit seinem Krad gegen 15.40 Uhr von der Unteren Straße aus kommend die Kreuzung mit dem Surgeres-Patz geradeaus passieren, um auf der Lüdenscheider Straße in Richtung Leiersmühle zu fahren. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Lindlar beabsichtigte gleichzeitig von der Lüdenscheider Straße aus nach links auf den Surgeres-Platz abzubiegen. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge ineinander, woraufhin der Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er musste in ein Krankenwagen eingeliefert werden.

