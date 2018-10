Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 071018-1084: ...

071018-1084: Werkzeuge bei Einbruch erbeutet

Marienheide - Bei einem Einbruch in einen Handwerksbetrieb in der Wiesenstraße haben Unbekannte hochwertige Elektrowerkzeuge erbeutet. Zwischen 17.00 Uhr am Freitag (5. Oktober) und 12.00 Uhr am Samstag zerstörten die Diebe zunächst eine aus Wellplatten bestehende Hallenwand. So konnten sie in das Gebäude einsteigen und von einem in der Halle stehenden Kleinlaster die Werkzeuge entwenden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

