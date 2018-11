Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 071118-1189: ...

071118-1189: Wohnungstür aufgehebelt

Engelskirchen - Bei einem Einbruch in eine Wohnung in Ründeroth haben am Dienstagabend (6. Nobember) Einbrecher Schmuck und ein Notebook gestohlen. Zwischen 18.30 und 22.00 Uhr waren die Täter über das Treppenhaus in eine in der zweiten Etage liegende Wohnung eingedrungen, nachdem sie die Tür aufgehebelt hatten. Sie durchsuchten die Wohnung und konnten unerkannt entkommen. Die Polizei bittet bei Feststellung von verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Kennzeichen um sofortige Mitteilung unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

