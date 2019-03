Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 080319 - 0221: ...

080319 - 0221: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten in Gummersbach-Vollmerhausen

Gummersbach - Am 07.03.2019 gegen 19:20 Uhr befuhr eine 78-jährige Autofahrerin aus Wiehl die Vollmerhauser Straße. Sie beabsichtigte dort nach links auf die B256 einzubiegen. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer in Gegenrichtung fahrenden 44-jährigen Gummersbacherin. Beim Unfall wurden die beiden Fahrerinnen sowie die beiden Mitinsassen im Auto der Gummersbacherin, ein 43-jähriger und ein 5-jähriger, beide ebenfalls aus Gummersbach, verletzt. Sie wurden vor Ort erstversorgt und dann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfalls wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Vollmerhauser Straße im Bereich der Zufahrt zur B256 für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt.

