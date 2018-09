Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 080918-987 ...

080918-987 Transporter stürzte Böschung in die Agger hinab

Gummersbach - Ein spektakulärer Verkehrsunfall auf der Schulstraße in Dieringhausen hat am Samstagvormittag (08.09.) einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Um kurz vor 10 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann aus Gummersbach mit seinem VW-Transporter die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Schulstraße. Auf dem stark abschüssig verlaufenden Straßenabschnitt der Gerhart-Hauptmann-Straße verlor der 64-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge querte der Transporter ungebremst den Einmündungsbereich der Schulstraße sowie ein angrenzendes Grundstück, durchbrach eine niedrige Grundstücksmauer und rutschte im Anschluss die Böschung des Aggerurfers hinab, wo das Fahrzeug halb in der Agger befindlich zum Stillstand kam. Der Fahrer musste durch die alarmierte Feuerwehr aus seinem stark beschädigten Transporter befreit und im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Für die komplizierte Bergung des Unfallfahrzeugs, an dem Totalschaden entstand, musste ein Kran angefordert werden. Weil bei den Bergungsmaßnahmen geringe Mengen Öl in die Agger gelangten, musste die Feuerwehr ein Ölsperre einrichten. Da ein technischer Defekt als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden konnte, stellte die Polizei das Unfallfahrzeug im Anschluss an die Bergung sicher. Die Schulstraße war für die Dauer der Unfall- und Bergungsmaßnahmen bis etwa 12 Uhr gesperrt werden.

