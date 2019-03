Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 090319-0225: ...

090319-0225: Tödlicher Verkehrsunfall in Wipperfürth-Kohlgrube

Wipperfürth - Am 09.03.2019 gegen 13:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrer aus Dürscheid mit seinem Pkw die L286 in Richtung Kürten. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahbahn ab. Hier prallte das Fahrzeug mit der Beifahrerseite gegen einen Baum und blieb anschließend völlig beschädigt auf dem Dach liegen. Der 19-jähriger Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer waren in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer wurde schwerstverletzt durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Für den Beifahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die L286 war in dem Zeitraum der Unfallaufnahme zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr gesperrt.

