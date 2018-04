Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 090418-422: ...

090418-422: Vermisstensuche nahm glückliches Ende Zwei 12 und 14-jährige Kinder konnten unversehrt aufgefunden werden

Nümbrecht - Ein glückliches Ende nahm am Montagabend (09.04.)die Vermisstensuche nach zwei 12 und 14-jährigen Kindern in Homburg-Bröl. Um kurz nach 20 Uhr hatte die Mutter die Polizei über das Fernbleiben ihrer beiden Pflegekinder informiert, nachdem zuvor eigene Suchbemühungen erfolglos geblieben waren. Mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihund und mit Unterstützung eines Hubschraubers der Bundespolizei wurden die Suchmaßnahmen im Bereich des Wohnortes rund um Homburg-Bröl nach den Kindern aufgenommen. Beide Kinder konnten um kurz vor 22:30 Uhr im angrenzenden Waldbereich wohlbehalten aufgefunden und an ihre Pflegeeltern übergeben werden.

