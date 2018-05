Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 090518-561: ...

090518-561: Schlangenlinien verrieten Alkoholsünder

Wipperfürth - Auf der Bundesstraße 237 in Hämmern kontrollierte die Polizei am Dienstagabend einen 40-jährigen Autofahrer aus Radevormwald, weil dieser zuvor durch seine Fahrweise in leichten Schlangenlinien aufgefallen war. Am Anhalteort zeigte er deutliche Ausfallerscheinungen, offenbar verursacht durch Alkohol - das Testgerät zeigte einen vorläufigen Wert von zwei Promille an. Nach einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher.

