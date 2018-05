Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 090518-562: Einbruch ...

090518-562: Einbruch zur Tageszeit

Waldbröl - Zwischen 07.15 und 17.00 Uhr sind Unbekannte am Dienstag (8. Mai) in eine Wohnung in der Händelstraße eingebrochen. Als die Bewohnerin des Mehrfamilienhauses gegen 17.00 Uhr nach Hause zurückkehrte, fand sie die Balkontüre geöffnet und ihre Wohnung zum Teil durchwühlt vor. Neben aufgefundenem Bargeld und Schmuck nahmen die Diebe zudem ein Küchengerät des Typs Thermomix mit. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei zu jeder Zeit unter der kostenfreien Notrufnummer 110 entgegen.

