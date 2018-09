Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 090918-990: ...

090918-990: Versuchter Einbruch

Hückeswagen - Zwei junge Männer haben am offenbar am Freitagmorgen (7.September) versucht, in ein Wohnhaus in der Bachstraße einzubrechen.

Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses hörte um 8:50 Uhr Geräusche aus ihrem Garten und sah nach. Sie bemerkte zwei männliche Personen, die sich an einem Fenster und der Kellertür zu schaffen machten. Als die Bewohnerin die Personen ansprach, ergriffen diese sofort die Flucht. Es soll sich um zwei Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gahendalt haben. Beide trugen zur Tatzeit dunkle Kapuzenpullover.

Auch wenn nichts gestohlen wurde, bittet die Polizei um Hinweise an das Kriminalpolizei unter 02261 81990.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/