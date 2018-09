Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 090918-991: ...

090918-991: Wohnungeinbruch - Tresor gestohlen

Gummersbach - Einen Tresor haben Einbrecher aus einer Wohnung in der Halstenbachstraße in Gummersbach-Dieringhausen gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter am Freitag (7.September) zwischen 0:15 Uhr und 15 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Badezimmerfenster in die Wohnung. Sie suchten in der Wohnung nach Wertgegenständen und fanden einen kleinen Tresor. Diesen nahmen sie samt Inhalt mit und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

