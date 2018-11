Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 091118-1197: Unter ...

091118-1197: Unter Alkoholeinfluss die Kontrolle verloren

Engelskirchen - Nach einem Verkehrsunfall in Engelskirchen-Unterkaltenbach am Donnerstagabend (8. November) wurde dem 38-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen, da er unter Alkoholeinwirkung stand. Der Mann aus Wiehl hatte gegen 20.25 Uhr die zurzeit als Einbahnstraße ausgelegte Umleitungsstrecke zur Autobahn A4 befahren. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über den BMW, der daraufhin von der Fahrbahn abkam und seitlich gegen einen Baum prallte. Anschließend schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Stillstand. Weil die Fahrbahn durch den nicht mehr fahrbereiten BMW blockiert war, kam es zu Behinderungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Daher erfolgte die Anordnung einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Michael Tietze Telefon: 02261/8199-650 Fax: 02261/8199-602 E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/