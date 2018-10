Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 101018-1095: Grünes ...

101018-1095: Grünes Quad gestohlen

Waldbröl - Vermutlich in der Nacht auf Dienstag (8./9. Oktober) haben Unbekannte in Waldbröl-Dickhausen ein grünes Quad der Marke Yamaha gestohlen. Das Quad mit dem Kennzeichen GM - LX 36 hatte der Fahrzeughalter gegen 19.00 Uhr am Montagabend in der Rölefelder Straße abgestellt. Gegen 11.30 Uhr am nächsten Tag war das Quad verschwunden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Michael Tietze Telefon: 02261/8199-650 Fax: 02261/8199-602 E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/