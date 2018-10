Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 101018-1096: Zwei ...

101018-1096: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Hülstert

Morsbach - Nach einem Frontalzusammenstoß in Mosbach-Hülstert waren am Dienstagnachmittag (9. Oktober) viele Rettungskräfte im Einsatz; glücklicherweise wurden aber nur die beiden Fahrerinnen leicht verletzt. Gegen 14.55 Uhr war eine 21-jährige Morsbacherin mit ihrem Auto auf der Siegener Straße (L 324) in Richtung Waldbröl unterwegs und wollte nach links in die Waldbröler Straße (L 336) in Richtung Morsbach-Zentrum abbiegen. Dabei stieß sie im Kreuzungsbereich frontal mit dem PKW einer 36-Jährigen aus Morsbach zusammen, die ihr auf der L 324 entgegen kam. Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Säugling und ein Kleinkind, die sich im Auto der 36-Jährigen befunden hatten, überstanden den Unfall unverletzt. Den Schaden an den Autos, die beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro.

