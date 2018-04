Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 110418-432: Einbruch ...

110418-432: Einbruch in Gemeindehaus in Harscheid

Nümbrecht - Bargeld, Keyboard und Lautsprecherboxen haben Langfinger erbeutet, die im Zeitraum zwischen Montag 22 Uhr und Dienstag (10. April) 15:30 Uhr in die Räumlichkeiten der Freien Christlichen Gemeinde Harscheid in der Straße Im Oberhof eingebrochen sind. Die Täter schlugen ein Fenster neben der Eingangstür und eins zum Keller ein. Sie drangen ins Gemeindehaus ein und suchten in den verschiedenen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/