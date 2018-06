Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 110618-681: Suche ...

110618-681: Suche nach vermisster 86-Jährigen erfolgreich

Morsbach - In der vergangenen Nacht hat die Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers und zwei Personenspürhunden nach einer 86-Jährigen aus Morsbach gesucht. Die Frau, welche seit etwa einer Woche zur Betreuung in einem Heim in Morsbach-Seifen untergebracht ist, war der Polizei gegen Mitternacht als vermisst gemeldet worden. Nachdem erste Suchmaßnahmen nicht zum Erfolg führten, kamen ein Hubschrauber der Polizei sowie Suchhunde der Johanniter Hundestaffel zur Unterstützung herbei. Die 86-Jährige wurde gegen 03.40 Uhr im Bereich Morsbach-Rom aufgefunden und unversehrt zurück gebracht.

