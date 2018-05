Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 130518-576: Salatkopf ...

130518-576: Salatkopf reichte nicht als Versteck

Wiehl - Bargeld hat am Freitag (11. Mai) ein unbekannter Mann bei Diebstahl einer Geldbörse im Rewe-Markt in der Wiesenstraße erbeutet. Die 51-jährige Geschädigte hatte gegen 19.20 Uhr ihre Geldbörse beim Einkaufen in den Einkaufswagen gelegt und unter einem Salatkopf versteckt. Als sie kurz unaufmerksam war, nutzte ein Dieb die Gelegenheit zum Diebstahl. Das Portemonnaie fand sich kurze Zeit später im Umfeld des Marktes wieder - das darin aufbewahrte Bargeld war allerdings weg. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte ermittelt werden, dass das Portemonnaie von einem mit einem weißen Pullover und schwarzen Turnschuhen bekleideten Mann mit dunklen Haaren gestohlen wurde. Hinweise zu der Person bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

