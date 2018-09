Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 130918-1006: Nach ...

130918-1006: Nach Metalldiebstahl mit Kleintransportern geflohen

Waldbröl - Bei dem Diebstahl von Metallschrott wurden Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (13. September) in Waldbröl-Bröl ertappt - sie konnten mit Kleintransportern fliehen. Gegen 00.30 Uhr hatte ein Anwohner einen Lichtschein auf einem Grundstück in der Straße "Lohheide" bemerkt. Kurz darauf flohen zwei etwa 180 cm große Männer von dem Grundstück, bestiegen zwei weiße Kleintransporter und flüchteten. Bei einem Fahrzeug handelte es sich um einen Mercedes-Sprinter, an dem ein britisches Kennzeichen angebracht war. Der Fahrzeugtyp des zweiten Kleintransporters ist unbekannt; dieser war mit einem polnischem Kennzeichen versehen. Hinweise zu den Fahrzeugen bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

