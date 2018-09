Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 140918-1010: Gut ...

140918-1010: Gut aufgepasst

Nümbrecht - Ein aufmerksamer Zeuge ist am Donnerstagabend (13. September) einem Gaunerpärchen auf die Schliche gekommen. Der Zeuge stand in einem Getränkemarkt in Nümbrecht hinter dem Pärchen an der Kasse. Er beobachtete, dass die Beiden zunächst ihren Einkauf mit einer EC-Karte zahlen wollten, offensichtlich aber die PIN-Nummer nicht kannten. Schließlich bezahlte das Pärchen bar und verließ das Geschäft. Der Zeuge folgte ihnen und sah, dass die Personen etwas wegwarfen. Als er sich das näher ansah, fand er eine Geldbörse. Wie sich später herausstellte, war die Geldbörse gestohlen. Der Zeuge informierte die Polizei. Anhand seiner guten Personenbeschreibung gelang es den Polizisten in einem nahegelegenen Imbiss die Beschuldigten ausfindig zu machen und zu identifizieren. Auf beide wartet nun ein Verfahren.

OTS: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65843.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: 02261 8199 652 E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/