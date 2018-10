Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 141018-1108: Diebe in ...

141018-1108: Diebe in Wiehl unterwegs

Wiehl - In der Bielsteiner Straße in Bielstein haben Langfinger im Zeitraum 6wischen Freitag 15 Uhr und Samstag (13.Oktober) 10 Uhr ein Zink-Fallrohr an einem Mehrfamilienhaus abmontiert und gestohlen. In der Mühlenstraße entwendeten Diebe ein Kupferfallrohr, das an einem Vereinsheim angebracht war. Die Tatzeit liegt hier zwischen Freitag 19 Uhr und Samstag (13.Oktober) 10 Uhr. Eine Nacht zuvor, von Donnerstag auf Freitag hatten sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände eines Vereinsheims in der Mühlenstraße verschafft. Sie hebelten Die Tür zum Vereinsheim und Fenster zu den Waschräumen auf. Sämtliche Schubladen und Schränke öffneten sie, gestohlen haben sie letztlich einen Beamer und einen Fernseher. Einen Flachbildschirm und Bargeld stahlen Kriminelle, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12.Oktober) in ein Vereinsheim in der Friedhofstraße eingebrochen sind. Um an die Wertgegenstände zu gelangten, hebelten die Täter mehrere Türen auf.

Hinweise zu allen Fällen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

