Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 141018-1109: ...

Hückeswagen - Zur Tageszeit zwischen 11:40 Uhr und 14:30 Uhr haben Unbekannte am Freitag (12.Oktober) eine Wohnung in einem Wohn-Geschäftshaus in der Straße "Bahnhofsplatz" aufgehebelt. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

