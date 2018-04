Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 150418-456: ...

150418-456: Motorradfahrer prallt gegen PKW - Zwei Verletzte

Lindlar - Am Sonntag Mittag (15.04.18), gegen 12:50 Uhr sind in der Ortdurchfahrt Lindlar-Hohkeppel ein Motorrad und ein PKW zusammengestoßen. Der 49-jährige Motorradfahrer aus Burscheid fuhr über die L 84 und die Burgstraße in die Ortsmitte Hohkeppel und wollte weiter Richtung Vilkerath fahren. An einer engen Rechtskurve zur Laurentiusstraße beschleunigte er sein Motorrad aus bislang unbekannter Ursache, anstatt es abzubremsen. So konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen, als er hinter der Kurve einen Reisebus bemerkte, aus dem Fahrgäste ausstiegen. Er versuchte noch, zu bremsen und den Bus links zu passieren. Dort kam ihm jedoch eine 60-jährige Lindlarerin mit PKW entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise fuhr die Lindlarerin angemessen mit Schrittgeschwindigkeit durch die Engstelle. Bei dem Aufprall wurden beide Personen verletzt, der Burscheider musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von 6.500 Euro. Für Die Unfallaufnahme musste die Ortsdurchfahrt für eine Stunde gesperrt werden.

