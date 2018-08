Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis / 1508218-914: ...

1508218-914: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Autofahrerin in Gummersbach-Flaberg

Gummersbach - Am 15.08.2018 gegen 17:15 befuhr eine 71-jährige Gummersbacherin die Gelpestraße von Engelskirchen kommend in Richtung Nochen. Ausgangs einer Kurve kam sie dort mit ihrem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Beim Aufprall wurde sie schwer verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Der Wagen der Frau wurde total beschädigt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

